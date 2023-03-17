У пʼятницю, 17 березня, народний депутат від "Європейської солідарності" генерал-лейтенант Михайло Забродський написав заяву про складання мандата за власним бажанням. Про це свідчить проєкт постанови №9114.

Причина рішення невідома.

Парламентський комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВРУ вже розглянув заяву депутата та порекомендував Раді прийняти її.

Михайло Забродський на виборах був четвертим номером у списку "Євросолідарності" і займає посаду першого заступника голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки.