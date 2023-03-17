"Його попросили": Шкарлет залишає посаду міністра освіти й науки - ЗМІ [ Редагувати ]
Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет йде у відставку, він має написати заяву про відставку. Про це повідомляють кілька українських ЗМІ з посиланням на джерела у профільному комітеті Раді та керівництві фракції "Слуга народу".
Це не його ініціатива, а його попросили. Рішення давно перезріле. Сподіваємось, що це рішення не відкотиться, бо після "відставки" Резнікова вже ні в чому не впевнений.
За джерелами в освітянських колах, у п’ятницю, 17 березня, Шкарлета викликали в Офіс президента.
В якості кандидатів на посаду головного освітянина України розглядають:
- добровольця 95-ї бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ, а до того директора Малої академії наук України Оксена Лісового;
- вченого та педагога Інну Ящук, яка виконує обов’язки державного секретаря МВС;
- народну депутатку від "Слуги народу" Юлію Гришину.
Якщо Шкарлет подасть заяву, рада має проголосувати за його звільнення та призначення нового міністра.
З червня 2020 року Шкарлет був виконувачем обов'язків міністра освіти, а в грудні того ж року обійняв посаду міністра.
У червні 2020 року в монографії та наукових працях Шкарлета знайшли плагіат.
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