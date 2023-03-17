У Дніпрі пролунали вибухи (фото) [ Редагувати ]
Ввечері п'ятниці, 17 березня, у Дніпрі під час повітряної тривоги пролунала низка вибухів.
Також вибухи чули у Новомосковську.
До того ж, у мережі публікують фото та відео заграви у Дніпропетровській області.
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