Ордер на арешт російського диктатора володимира путіна є дуже важливим сигналом для всього світу і жертв схеми насильницької депортації тисяч українських дітей до росії.

Про це президент Міжнародного кримінального суду Петро Хофманський, повідомляє CNN.

За його словами, ордери на арешт - це не "чарівні палички".

"Але ми віримо в стримувальний ефект ордерів на арешт, виданих під час нашого розгляду. І вважаємо, що це дуже важливий сигнал для всього світу про те, що ми робимо свою роботу, що жертви не залишені без уваги, про них не забули, і ми просто робимо те, що від нас очікують", - заявив глава МКС.

Хофманскі порівняв ордер на арешт путіна зі свого роду санкціями щодо російського диктатора.

"Є 123 держави - дві третини держав світу - в яких він не буде в безпеці", - сказав він.

Суддя підкреслив, що всі держави-учасниці Римського статуту мають юридичне зобов'язання повністю співпрацювати із судом, що означає, що вони зобов'язані виконувати ордери на арешт, видані судом.

Він також сказав, що ці ордери не є "кінцем гри", додавши, що справа "може розширитися і охопити інші злодіяння, імовірно вчинені на території України".