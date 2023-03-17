Президент Міжнародного кримінального суду зробив заяву щодо ордеру на арешт путіна [ Редагувати ]
Ордер на арешт російського диктатора володимира путіна є дуже важливим сигналом для всього світу і жертв схеми насильницької депортації тисяч українських дітей до росії.
Про це президент Міжнародного кримінального суду Петро Хофманський, повідомляє CNN.
За його словами, ордери на арешт - це не "чарівні палички".
"Але ми віримо в стримувальний ефект ордерів на арешт, виданих під час нашого розгляду. І вважаємо, що це дуже важливий сигнал для всього світу про те, що ми робимо свою роботу, що жертви не залишені без уваги, про них не забули, і ми просто робимо те, що від нас очікують", - заявив глава МКС.
Хофманскі порівняв ордер на арешт путіна зі свого роду санкціями щодо російського диктатора.
"Є 123 держави - дві третини держав світу - в яких він не буде в безпеці", - сказав він.
Суддя підкреслив, що всі держави-учасниці Римського статуту мають юридичне зобов'язання повністю співпрацювати із судом, що означає, що вони зобов'язані виконувати ордери на арешт, видані судом.
Він також сказав, що ці ордери не є "кінцем гри", додавши, що справа "може розширитися і охопити інші злодіяння, імовірно вчинені на території України".
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