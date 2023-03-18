Президент України Володимир Зеленський підписав закон №7198 про створення державного реєстру пошкодженого та зруйнованого війною майна та порядок компенсації за нього від держави. Компенсації надаватимуть виключно за майно (ушкоджене/зруйноване) з 24 лютого 2022 року.

Про це повідомляється на сайті Ради.

Як сказав нардеп Ярослав Железняк, закон не поширюватиметься на об'єкти, які на дату запровадження військового стану були на тимчасово окупованій території. Він діятиме протягом трьох років після припинення або скасування військового стану на території, де такий об'єкт перебуває (перебував).

"Компенсацію пропонують надавати виключно за пошкоджену або знищену житлову нерухомість: квартири, інші житлові приміщення (наприклад, кімнати у гуртожитках), будинки садибного типу, садові та дачні будинки, об'єкти будівництва, в яких зведено опорні та зовнішні конструкції. Право на компенсацію отримають фізичні особи – громадяни України, які є власниками", - пояснив нардеп.

Компенсацію не виплачуватимуть фігурантам списків санкцій, особам із судимістю за скоєння злочинів проти основ національної безпеки та їх спадкоємцям.

При цьому отримати компенсацію у грошовій формі за зруйноване житло буде неможливо – йдеться виключно про відновлення через будівельні роботи та/або надання будівельних матеріалів.

"Власники знищених квартир та інших житлових приміщень отримають житловий сертифікат - документ, що підтверджує гарантії держави профінансувати придбання квартири або іншого житлового приміщення (у тому числі такого, яке буде збудовано у майбутньому) в обсязі певної грошової суми", - зазначив Железняк.

Власники приватних будинків зможуть обирати - отримання житлового сертифікату на купівлю квартири чи будинку, або грошову компенсацію, яку перераховуватимуть на рахунок із спеціальним режимом використання для фінансування будівництва.

Граничний розмір компенсації - і грошової, і у вигляді житлового сертифікату - не встановлено, як і обмеження за місцезнаходженням, типом та площею нового житла, будівництво якого буде профінансовано через сертифікат. Використання сертифіката допускається протягом п'яти років з дня його видачі. Відчуження заборонено також протягом п'яти років (крім спадкування).

Якщо ж вартість житла буде нижчою за суму, зазначену в сертифікаті, недоотриману частину компенсації людина зможе отримати виключно за рахунок коштів, отриманих від рф для відшкодування збитків.

За інформацією Железняка, термін подання заяви про надання компенсації за знищене житло збільшили до другого читання. Її прийматимуть під час дії військового стану та протягом одного року з дня його припинення. Розглядатиме заяви та приймати рішення щодо них буде Комісія з розгляду питань про надання компенсації.

Джерелами фінансування компенсацій можуть бути: