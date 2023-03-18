Вони знайшли себе в чужому місті: історія переселенців з Харкова, які стали волонтерами у Дніпрі [ Редагувати ]
Телеканал "Інтер" продовжує цикл сюжетів про українців, які через російську агресію втратили житло та роботу, але знайшли себе в іншому місті. Чергова історія присвячена переселенцям з Харкова — родині Дементьєвих, які стали частиною волонтерського руху Дніпра. Більше подробиць - у матеріалі нашого кореспондента Артура Терещенка.
Очень просто хочеться домой…
Згадуючи рідний Харків, пані Ганна не може не плакати. З міста, в якому з'явилася на світ сама і народила доньку, жінка поїхала в перші тижні повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Ганна Дементьєва, переселенка з Харкова:
Когда мы приехали в Днепр нам надо было чем-то занять голову, потому плохие мысли одолевали и надо было куда-то себя применить. Работы нет, поэтому мы стали волонтёрить.
Пропозиція стати частиною волонтерського руху пролунала, коли жінка прийшла по гуманітарну допомогу в Палац творчості дітей та юнацтва. Донька Варвара записалася в гурток «Чарівна нитка», там і навчилася робити обереги для бійців. Більшість виробів передають у шпиталі.
Варвара Дементьєва, переселенка з Харкова:
Для них это поддержка, а для нас это радость!!!
Ганна Дементьєва, переселенка з Харкова:
Им нужна частичка нашей души, для того чтобы они быстрее выздоравливали, ну и позитивные эмоции получали от этого.
Через пів року перебування в Дніпрі пані Ганна працевлаштувалася, але волонтерську справу не полишила. У вільний час жінка продовжує формувати продуктові набори для інших переселенців та допомагає доньці створювати люльки-мотанки.
по темі
Тактика гарматного м'яса для кремля незмінна. Кремль продовжує удобрювати українські лани своїми вірнопідданими.
Волонтерити Діана почала у 10 років. У 2017-му вперше повезла допомогу батькові, який служив на Сході. Там дівчинка познайомилася із місцевими дітьми.
Транспорт високої прохідності виготовляє для українських військових механік із Буковини. Хлопцям на передову відправив уже більш як 10 своїх машин, а коли їх шкодять російські снаряди, їздить на фронт і фактично під кулями ремонтує авто.
Записи російського військового, який перебував на окупованій Херсонщині - знайшов і зберіг під час визволення області український захисник за позивним "Вадимич". Згодом цей щоденник окупанта він передав волонтерам. І сьогодні трофей експонують у музеї Дніпра. Подивіться.
Героїня сюжету, Галина, понад 10 місяців не була на рідній Херсонщині. Для наших кореспондентів жінка провела екскурсію по її знищеному селу і розповіла про плани.
Більше подбати про дітей нікому. У їхньої матері - інша сім'я. А батько - загинув на фронті. Пенсіонерка, як може, будує нове життя. І разом з онуками хоча залишитися у Львові. Бо тут, на Марсовому полі, похований її син.