Згадуючи рідний Харків, пані Ганна не може не плакати.

Телеканал "Інтер" продовжує цикл сюжетів про українців, які через російську агресію втратили житло та роботу, але знайшли себе в іншому місті. Чергова історія присвячена переселенцям з Харкова — родині Дементьєвих, які стали частиною волонтерського руху Дніпра. Більше подробиць - у матеріалі нашого кореспондента Артура Терещенка.

Очень просто хочеться домой…

Згадуючи рідний Харків, пані Ганна не може не плакати. З міста, в якому з'явилася на світ сама і народила доньку, жінка поїхала в перші тижні повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Ганна Дементьєва, переселенка з Харкова:

Когда мы приехали в Днепр нам надо было чем-то занять голову, потому плохие мысли одолевали и надо было куда-то себя применить. Работы нет, поэтому мы стали волонтёрить.

Пропозиція стати частиною волонтерського руху пролунала, коли жінка прийшла по гуманітарну допомогу в Палац творчості дітей та юнацтва. Донька Варвара записалася в гурток «Чарівна нитка», там і навчилася робити обереги для бійців. Більшість виробів передають у шпиталі.

Варвара Дементьєва, переселенка з Харкова:

Для них это поддержка, а для нас это радость!!!

Ганна Дементьєва, переселенка з Харкова:

Им нужна частичка нашей души, для того чтобы они быстрее выздоравливали, ну и позитивные эмоции получали от этого.

Через пів року перебування в Дніпрі пані Ганна працевлаштувалася, але волонтерську справу не полишила. У вільний час жінка продовжує формувати продуктові набори для інших переселенців та допомагає доньці створювати люльки-мотанки.