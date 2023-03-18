Що означає ордер з Гааги на арешт путіна? Чи можуть на диктатора одягти кайданки? І що кажуть на рішення Міжнародного кримінального суду світові лідери та експерти-юристи? В топтемі розбирався спецкор у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко.

Чи мав суд право, повноваження, юрисдикцію для цього резонансного рішення? Люди, які самі розслідували воєнні злочини, кажуть, що так.

Стівен Рапп, глава офісу Держдепартаменту США з міжнародної кримінальної юстиції:

Українське законодавство дозволяє, що злочини, які підпадають під міжнародне законодавство, можуть бути розслідувані й міжнародними структурами. І Міжнародний кримінальний суд, за правилами, мав право цю справу до себе прийняти.

В обвинуваченнях, які озвучили у Міжнародному кримінальному суді, поки відсутнє слово "геноцид", а це було б максимально серйозно. Але розслідування триває і Гаазькі прокурори, вивчаючи обставини вивезення до росії українських дітей, саме щодо цього і шукають додаткові факти - пояснюють юристи, які співпрацюють із Судом. Одна з них - професор Стеріо. Її називають одним з найдосвідченіших експертів щодо механізмів таких розслідувань.

Мілена Стеріо, експерт з міжнародного кримінального права, професор Клівлендського університету США:

У міжнародних кримінальних трибуналах часто складно довести, що це геноцид, оскільки і його визначення є приблизним, вузьким; і важко знайти докази, що все робиться із конкретним наміром. Але якби я була прокурором і намагалася притягнути російське керівництво за геноцид, я би зосередилася на пошуку доказів наміру знищити українців як національну групу. А потім ув'язати, що насильницьке вивезення дітей має цей намір.

Саме тому суд поки й не каже про "геноцид". Адже для ордера на арешт це не обов'язково - достатньо й інших підстав.

Мілена Стеріо, експерт з міжнародного кримінального права, професор Клівлендського університету США:

Бо навіть якщо у вас немає доказів геноциду, навіть якщо ви не змогли довести наявність злочинного наміру, розлучення дітей з батьками є також порушенням Женевських конвенцій, де записано: "будь-яке розлучення дітей із їхніми сім'ями під час війни має бути тимчасовим! І з метою подальшого возз'єднання сімей!" Тож це явне порушення законів війни. І ви точно можете переслідувати за це російське керівництво. Більше того, це і порушення Конвенції про права дитини, учасницею якої росія якраз є.

Це важливо. Адже москва вже заявляє, що не визнає повноваження Міжнародного кримінального суду, адже не підписувала Римський статут. Це правда, але цю, "дитячу" конвенцію, рф таки ратифікувала.

росія також заявляє, мовляв, це не злочин - рятувати дітей від війни. Але та ж Гельсінська комісія, яка теж співпрацює із розслідуванням, каже про зовсім інші факти.

Джаніс Хельвіг, старший радник Гельсінгської комісії:

Українських дітей примусово вивозять до Росії, щоб віддати на усиновлення в російські сім'ї, щоб їх асимілювати. Держдеп США має достовірну інформацію про те, що російська влада навмисно розлучала українських дітей з батьками - під час так званої фільтрації. Інших викрадала з дитячих будинків перед тим, як віддати на усиновлення всередині росії. І це огидно - як російська пропаганда цинічно зображує це все як "акт щедрості", мовляв, дають новий дім неповнолітнім.

Друге важливе питання: якими будуть конкретні наслідки? Адже для арешту Путіна чи Львової-Белової, вони мають самостійно прилетіти до країни, яка визнає юрисдикцію і затримає їх та передасть Суду. Юристи пояснюють, поки цього не сталося, першим кроком мають стати нові - індивідуальні санкції.

Мілена Стеріо, експерт з міжнародного кримінального права, професор Клівлендського університету США:

Міжнародні організації та ж ООН, тепер можуть накладати санкції. Але проблема, що це має проходити через Раду Безпеки, росія має там право вето. І це фактично паралізувало, завело Радбез у глухий кут. Але Сполучені Штати абсолютно точно можуть і самі діяти, запровадивши санкції, і вони можуть бути дуже, дуже потужними.

Тут є юридична хитрість. Так, самі санкції - це лише замороження активів та заборона на будь-які контакти із підсанкційними персонами. Але за порушення санкцій (і будь-ким, хто допомагатиме їх обійти, і самим фігурантами) є кримінальна відповідальність, і досить серйозна.

Мілена Стеріо, експерт з міжнародного кримінального права, професор Клівлендського університету США:

Тут штраф у розмірі до 20 мільйонів доларів! А також кримінальне покарання до 20 років ув'язнення! І всі дотримуватимуться режиму санкцій, запроваджених США, бо і самі можуть стикнутися із цими жорсткими карами.

Процес у будь-якому разі непростий - і вимагатиме додаткових кроків. Але юристи кажуть - перший крок зроблено, прецедент створено, і це вже важливо