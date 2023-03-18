Війна в Україні дала старт проєктові бойового літака наступного - шостого покоління. Його розробкою займаються спільно Велика Британія, Італія та Японія. Це буде супер сучасний винищувач з передовою начинкою та найновішим озброєнням. З подробицями - наша спеціальна кореспондентка Світлана Чернецька.

Перші кроки зі створення винищувача наступного покоління продемонстрували на оборонній виставці у Токіо. Представники Великої Британії, Італії та Японії оцінили 3-метровий макет майбутнього бойового літака та тривимірні симулятори. Очікується, що новий винищувач за своїми характеристиками перевищить найкращі повітряні судна росії, Китаю та навіть США.

Це має бути реактивний літак з розширеними можливостями: зі швидкістю, яка зробить судно непомітним для радарів, з вдосконаленими датчиками, інноваційними системами даних, штучним інтелектом та передовою зброєю. У розробці цього винищувача поєднають найсучасніші технології трьох країн.

Бен Воллес, міністр оборони Великої Британії:

Цей спільний тристоронній проєкт із забезпечення шостого покоління винищувачів для наших Збройних сил і для захисту нашої безпеки та суверенітету є життєво важливим, якщо ми хочемо захистити себе до кінця десятиліття і надалі.

Гвідо Крозетто, міністр оборони Італії:

Італія висловлює своє величезне задоволення щодо шляху, яким ми йдемо, і ми намагаємося його прискорити. "Глобальна бойова повітряна програма" представляє майбутнє. І я наголошую на тому, про що вже згадали мої колеги. Це рішення індустріальне та технологічне, але передусім - це рішення політичне.

Міністри оборони трьох країн не приховують - рушієм проєкту стала агресія росії проти України. А серед інших факторів - посилення військової активності Китаю навколо Японії і Тайваню. Для Японії - це взагалі перше велике співробітництво в оборонній сфері за межами співпраці зі США, з часів закінчення Другої світової війни.

Ясуказу Хамада, міністр оборони Японії:

Безпекове середовище стало набагато важчим за останні роки, і вже неможливо відокремити безпеку Східної Азії від Європи. У такій ситуації спільна розробка слугуватиме наріжним каменем для широкого кола співпраці з Великою Британією та Італією, яка триватиме поколіннями і стане великим внеском у забезпечення глобальної безпеки.

Ініціаторкою цього проєкту стала Велика Британія. Вона хоче створити заміну своїм Єврофайтерам Тайфунам, це винищувачі 4-го покоління. Але самостійно побудувати сучасний складний літак - завдання супер дороге - коштуватиме десятки мільярдів доларів. Тож Лондон знайшов партнерів, готових вкластися в розробку. Очікується, що винищувач під іменем "Темпест", що в перекладі "буря", надійде на озброєння країн лише у 2035-му році.

До речі, паралельно над розробкою сучасного бойового повітряного корабля працюють Франція, Німеччина та Іспанія. Минулого року вони теж скооперувалися для посилення безпеки через війну росії. А Сполучені Штати самостійно створюють винищувач шостого покоління, він має стати наступником F-35, який вважається найкращим у світі.