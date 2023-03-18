Росія має передати українській стороні списки всіх сиріт та дітей, позбавлених батьківських опіки, що були насильно вивезені на територію рф.

Про це повідомляє міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Верещук публічно звернулась до російського уповноваженого з прав людини Тетяни Москалкової та російського уповноваженого з питань прав дітей Марії Лвова-Белової, закликаючи їх надати Україні списки дітей, яких росіяни насильно вивезли на територію росії.

"Я пропоную негайно передати українській стороні списки всіх сиріт та дітей, позбавлених батьківських опіки, які: 1) 02.24.2022 були громадянами України, до 18 років, 2) зараз перебувають у тимчасово окупованих територіях Україна, 3) були виведені з тимчасово експортованого з тимчасово окупованих територій України на російській території", - заявила міністр.