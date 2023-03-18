Верещук запропонувала рф надати Україні список всіх викрадених дітей [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Росія має передати українській стороні списки всіх сиріт та дітей, позбавлених батьківських опіки, що були насильно вивезені на територію рф.
Про це повідомляє міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Верещук публічно звернулась до російського уповноваженого з прав людини Тетяни Москалкової та російського уповноваженого з питань прав дітей Марії Лвова-Белової, закликаючи їх надати Україні списки дітей, яких росіяни насильно вивезли на територію росії.
"Я пропоную негайно передати українській стороні списки всіх сиріт та дітей, позбавлених батьківських опіки, які: 1) 02.24.2022 були громадянами України, до 18 років, 2) зараз перебувають у тимчасово окупованих територіях Україна, 3) були виведені з тимчасово експортованого з тимчасово окупованих територій України на російській території", - заявила міністр.
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