"Тубус гранатомета М72 LAW за найбільший донат": відкрито збір на авто для захисників [ Редагувати ]
Для хлопців з "3 Окремої Штурмової Бригади Сухопутних військ ЗСУ", які захищають нас у Бахмуті, розпочато збір на авто.
Сподіваюсь ви розумієте наскільки сильно потрібне це авто воїнам на фронті, кожна ваша гривня допоможе зберегти здоровʼя і життя наших захисників та наблизити нас до перемоги!
"За найбільший донат подаруємо тубус американського ручного протитанкового гранатомета М72 LAW, який вже відпрацював себе у Бахмуті. Друзі, долучайтеся до збору! Репост - не меньш цінний за донат.Будь ласка, робіть репости цієї публікації в сторіз та прикріплюйте посилання на банку", - пишуть організатори.
- Ціль 250.000 тис.
- Реквізити: 5375411204405786
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