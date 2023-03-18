Під москвою горить один з найбільших хімзаводів рф [ Редагувати ]
Фото: скріншот
У суботу, 18 березня, у місті Довгопрудне московської області почалася пожежа на хімзаводі. Одна людина постраждала.
Про це повідомляє "Інтерфакс".
На хімічному виробництві у Довгопрудному (московська область) горить ємність із реагентами.
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