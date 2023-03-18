Зеленський розповів про нові санкції РНБО [ Редагувати ]
У суботу, 18 березня, президент України Володимир Зеленський заявив про нові санкції РНБО. Це більш ніж 400 осіб та компаній. Більшість із них – російські. Це ВПК держави-терориста. Але також це іранські та сирійські особи, ті, хто допомагає терору.
Кожен такий наш санкційний крок ми ретельно опрацьовуємо. Українські санкції – це частина глобального тиску на росію. Усі, хто виробляє зброю для терору проти України, хто допомагає росії розпалювати агресію, зокрема постачаючи "Шахеди", хто підтримує російську руйнацію міжнародного права, можуть бути лише маргіналами для світу.
За його словами, є лише один суб’єкт, який руйнує життя: це росія. Є лише один спосіб захистити життя: треба вигнати російську армію з української землі. І ми це зробимо.
Слава всім нашим воїнам, які зараз у бою! Слава кожному і кожній, хто допомагає! Дякую всім, хто тренує наших бійців, хто лікує від поранень, хто волонтерить і хто підтримує бойовий дух українців!
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