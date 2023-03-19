10 прильотів: окупанти обстріляли з мінометів Сумську область [ Редагувати ]
У неділю зранку, 19 березня, окупанти обстріляли Сумську область з мінометів. Зафіксовано 10 прильотів. Про це повідомляє Сумська ОВА.
Середино-Будська громада: зранку був мінометний обстріл - 10 прильотів по місту Середина-Буда. Внаслідок обстрілу пошкоджено 1 приватний будинок.
Також росіяни обстріляли Новослобідську громаду - 7 прильотів з мінометів та 41 прильот зі ствольної артилерії.
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