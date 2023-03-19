Канада відправила Україні два танки Leopard 2 та ремонтні машини (відео) [ Редагувати ]
Канада відправила Україні чергову партію військової допомоги Україні.
Міністр оборони Канади Аніта Ананд у Twitter розмістила відео, як на борт вантажного літака Ан-124 "Руслан" заїжджає ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 3, призначена для обслуговування танків Leopard 2. Кількість таких машин вона не вказала.
More Canadian military aid is en route to Ukraine.— Anita Anand (@AnitaAnandMP) March 18, 2023
We will #StandWithUkraine for as long as it takes. pic.twitter.com/xDUR4ybt4U
Також Канада відправила два танки Leopard 2.
The @RCAF_ARC Bison’s of 429 Squadron are showing their heavy lifting capabilities again. 👍 to CC-177 Globemaster crews for their rapid delivery of Leopard 2 tanks in support of the🇺🇦 . @CanadianArmy pic.twitter.com/OLBedPtkBU— RCAF Operations (@RCAFOperations) March 18, 2023
Глава Міноборони запевнила, що Канада підтримуватиме Україну "стільки, скільки потрібно".
Раніше цього тижня в уряді Канади повідомили, що направлять Україні 8 тис. боєприпасів калібру 155 мм, 12 зенітних ракет для системи ППО, а також понад 1,8 тис. навчальних боєприпасів для 105-мм танків Leopard 1, які мають передати українській армії Данія, Німеччина та Нідерланди.
Нагадаємо, Канада анонсувала передачу Україні чотирьох танків Leopard 2.
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