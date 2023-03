Канада відправила Україні чергову партію військової допомоги Україні.

Міністр оборони Канади Аніта Ананд у Twitter розмістила відео, як на борт вантажного літака Ан-124 "Руслан" заїжджає ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 3, призначена для обслуговування танків Leopard 2. Кількість таких машин вона не вказала.

More Canadian military aid is en route to Ukraine. We will #StandWithUkraine for as long as it takes. pic.twitter.com/xDUR4ybt4U

Також Канада відправила два танки Leopard 2.

The @RCAF_ARC Bison’s of 429 Squadron are showing their heavy lifting capabilities again. 👍 to CC-177 Globemaster crews for their rapid delivery of Leopard 2 tanks in support of the🇺🇦 . @CanadianArmy pic.twitter.com/OLBedPtkBU