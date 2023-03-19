Під Генічеськом окупанти відбирають будинки у місцевих жителів для російських солдатів

У тимчасово окупованій частині Херсонської області загарбники забирають у місцевих жителів будинки, щоб потім передати їх російським військовим.

Військові зазначили, що російські окупанти продовжують вчиняти мародерство, відбираючи житло у мирних громадян України.

"У населеному пункті Стрілкове тимчасово зайнятої території Херсонської області, у сільській раді, за лобіювання сільського голови та на підставі примусово зібраних підписів місцевих депутатів, розробляється розпорядження про примусове незаконне відчуження будинків громадян України, які вимушено залишили населений пункт", - ідеться в повідомленні.

У Генштабі підкреслили, що житло хочуть передати для проживання військовослужбовцям російської окупаційної армії.