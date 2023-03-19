Завершенням агресії для росії буде повний спектр її відповідальності - Зеленський [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Ордер на арешт російського диктатора володимира путіна, який було видано Міжнародним кримінальним судом, вагомий міжнародно-правовий результат для України.
Про це повідомляє президент Володимир Зеленський у неділю, 19 березня.
За словами президента, вторгнення росії в Україну закінчиться для Путіна повною відповідальністю за скоєне.
"Цей тиждень, що минає, нарешті приніс дійсно вагомий міжнародно-правовий результат для України, для справедливості. Момент, після якого стає безсумнівним, що завершенням цієї агресії для Росії буде повний спектр її відповідальності", - сказав Зеленський.
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