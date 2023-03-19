Ордер на арешт російського диктатора володимира путіна, який було видано Міжнародним кримінальним судом, вагомий міжнародно-правовий результат для України.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський у неділю, 19 березня.

За словами президента, вторгнення росії в Україну закінчиться для Путіна повною відповідальністю за скоєне.

"Цей тиждень, що минає, нарешті приніс дійсно вагомий міжнародно-правовий результат для України, для справедливості. Момент, після якого стає безсумнівним, що завершенням цієї агресії для Росії буде повний спектр її відповідальності", - сказав Зеленський.