Майже 400 снарядів за добу: окупанти бʼють по Херсонщині [ Редагувати ]
Протягом минулої доби окупанти 86 разів обстріляли територію Херсонської області. Про це повідомляється у Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
Загарбники випустили 385 снарядів з важкої артилерії та "Градів". Зі слів посадовця, місто Херсон противник атакував 3 рази.
Прокудін розповів, що 13 ворожих снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки.
На жаль, шестеро людей зазнали поранень.
Окрім цього, з деокупованої території Херсонської області 19 березня було евакуйовано 89 цивільних.
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