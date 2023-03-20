У понеділок, 20 березня, під час телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" військовий експерт, офіцер-резерву Повітряних сил ЗСУ ​Андрій Крамаров розповів, чи є в Україні можливість отримати винищувачі НАТО F-16.

"Звичайно, така можливість є. Для цього робиться вже активні кроки. Робляться вже кроки щодо навчання наших пілотів. Ці літаки є в наявності наших партнерів. Це сучасні літаки, на зберіганні для резерву для США зараз знаходиться близько 800 машин", - сказав він.