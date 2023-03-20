Винищувачі НАТО для України: військовий експерт оцінив можливість отримати літаки [ Редагувати ]
У понеділок, 20 березня, під час телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" військовий експерт, офіцер-резерву Повітряних сил ЗСУ Андрій Крамаров розповів, чи є в Україні можливість отримати винищувачі НАТО F-16.
"Звичайно, така можливість є. Для цього робиться вже активні кроки. Робляться вже кроки щодо навчання наших пілотів. Ці літаки є в наявності наших партнерів. Це сучасні літаки, на зберіганні для резерву для США зараз знаходиться близько 800 машин", - сказав він.
Літаки F-35 також, думаю, будуть надаватись для України. Але, дивіться, якщо в принципі авіоніка літака Міг-29 АС - це у своїй основі концептуально є саме авіонікою ще радянського зразка - це машина, на які вже вміють літати наші захисники. І для освоєння та вдосконалення керування рулем нашим пілотам потрібно від тижня до двох, і вони спокійно можуть виконувати завдання. А от авіоніка F-16 - це абсолютно нова машина. Це машина на якій дуже велика номенклатура озброєння, це близько 100 одиниць. Для того, щоб навчити ефективно пілота потрібен час.
по темі
У понеділок, 20 березня, під час телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" речник начальника Одеської ОВА Сергій Братчук розповів про ракетну загрозу рф з моря
У понеділок, 20 березня, під час телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" боєць батальйону "Свобода" Нацгвардії Володимир Назаренко розповів про те, що необхідно для початку контрнаступу на фронті
Це дозволить посилити ВПС України
F-16 - це найпоширеніший у світі літак свого класу з тих, що відповідають потребам України
У понеділок, 20 березня, під час телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" військовий експерт Антон Міхненко розповів про те, чого не вистачає для початку контрнаступу України