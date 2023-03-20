Їхні будинки розбивають ворожі снаряди, але люди ремонтують оселі. Бізнес працює на межі кризи, але двері для відвідувачів не закриває ні на день. Це про те, як 8 місяців живуть і працюють містяни з Нікополя на Дніпровщині. Понад 10 тисяч родин постраждало від обстрілів окупантів. Третина населення виїхала, але всі інші - залишаються, попри постійну загрозу артилерійських атак.

Олена Мендалюк, кореспондентка:

Вибиті вікна - забиті ОСБ-листами, зірвані дахи, закриті плівкою, а паркани посічені осколками. Ось такий вигляд має майже кожен другий будинок Нікополя. Місто вже 8 місяців під постійним ворожим вогнем. Окупанти застосовують проти мирного населення і гради.

Вирву, який залишив по собі такий снаряд - показує пан Сергій.

Сергій Висотчин, житель Нікополя:

8 березня були гради. Ну то, що вони раз - бах, бах, бах.

За останні 8 місяців будинок чоловіка тричі потрапляв під ворожий вогонь. У господарчій споруді не лишилося ані вікон, ані даху. Знесений паркан, а в будинку, де живуть господарі осколки залетіли прямо в спальню.

Дружина спала й оце все сюди полетіло. Телевізор висів, плазма. Все побило.

Сергій каже, не знає чи відновлювати зруйноване після останнього прильоту. Бо окупанти не вгамовуються і продовжують бити по будинках людей.

- Курятник накрив шифером, огорожу зараз ставити не буду. -Чи дах будете перекривати? -Хату, мабуть, буду, але коли потепліє.

За час повномасштабного російського вторгнення лише один день - на День Незалежності - не працювала місцева сімейна пекарня, бо була велика, ймовірність, масового обстрілу міста. Наталія тут пекар. На роботі з 6 ранку, навіть коли ще триває загроза.

Наталія, працівниця пекарні:

Іноді іду - у нас вже обстріл. Були небезпечні ситуації. Були й зупинялась, і верталась, і ховалась, і бігла.

І все, зізнається дівчина, заради місцевих жителів. Валерій із синами один із постійних покупців. Маленькі Максимка та Дмитрик без свіжої випічки гуляти не йдуть.

Валерій, житель Нікополя:

Ми сюда приходимо погуляти вдень. Беремо слойку із сиром і чай фруктовий.

Хоча у пекарні зізнаються, відвідувачів стало втричі менше. На місяць десь до трьох тисяч людей приходить. Довелося дещо змінити асортимент, але усього вистачає.

Наталія, працівниця пекарні:

Видів товару понад 20, я так думаю. І кожного штук 20 печеться, а то й більше.

За час війни з міста виїхала третина жителів, ті що залишилися - не полишають працювати.

Валерій, житель Нікополя: