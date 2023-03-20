Влада Запорізької області та Міністерство реінтеграції працюють над примусовою евакуацією дітей з зони бойових дій. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Є необхідність рятувати наших дітей від російських снарядів. Наразі в області 399 дітей перебувають в зоні бойових дій. Ми працюємо в цьому напрямку. Обговорюємо на тільки на профільних снарядах, а й з Міністерством реінтеграції. І все робимо для того, щоб якомога швидш вивести дітей з-під зони розмежування.

Очільник Запорізької області повідомив, що ворог робить у середньому 100-120 обстрілів за добу. Це і по позиціях ЗСУ і по населених пунктах. Найбільше руйнувань зазнають громади на лінії розмежування - це Оріхове, Гуляйполе, Кам'янське.