У Запорізькій області є необхідність у примусовій евакуації дітей - голова ОВА Малашко (відео) [ Редагувати ]
Влада Запорізької області та Міністерство реінтеграції працюють над примусовою евакуацією дітей з зони бойових дій. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко.
Є необхідність рятувати наших дітей від російських снарядів. Наразі в області 399 дітей перебувають в зоні бойових дій. Ми працюємо в цьому напрямку. Обговорюємо на тільки на профільних снарядах, а й з Міністерством реінтеграції. І все робимо для того, щоб якомога швидш вивести дітей з-під зони розмежування.
Очільник Запорізької області повідомив, що ворог робить у середньому 100-120 обстрілів за добу. Це і по позиціях ЗСУ і по населених пунктах. Найбільше руйнувань зазнають громади на лінії розмежування - це Оріхове, Гуляйполе, Кам'янське.
Вчора ворог здійснив удар по житловим будинкам у Василівському районі. "Гради" забрали життя трьох людей Кам'янському. Нажаль це була молода сім'я - 86-го року народження. У них залишилось двоє дітей. Зараз вони пребувають у родичів.
Також забрали життя ще одного літнього чоловіка 53-го року народження. Всі ці трагедії сталися на території приватної забудови. К
Крім Кам'янського, вчора було потрапляння у приватний будинок у Новоданилівці, кілька діб тому ворог поцілив у заклад харчування ракетами С-3000 - біля сучасного житлового будинку. Вибуховою хвилею зруйновано котеджні будинки, але на щастя людей не зачепило.
Ще одна ракета впала в самому місті Запоріжжі. Це спальний район. Несправність снаряда вберегла життя людей.
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