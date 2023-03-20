Рада звільнила міністрів Шкарлета, Рябікіна та Федорова [ Редагувати ]
Верховна Рада України підтримала відставку міністра освіти і науки Сергія Шкарлета та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
У відставку також відправили віце-прем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
Важливо! Федорова призначать на нову посаду. Попередьно, він стане віце-прем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України. Його кандидатуру на нову посаду внесуть у Раду на найближчому засіданні.
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Сергій Шкарлет у соцмережі повідомив, що термін його перебування на посаді міністра освіти і науки закінчився. Він продовжить працювати у сфері освіти і науки України.
За даними джерел в уряді та парламенті, в якості головного кандидата на посаду міністра освіти розглядають добровольця 95-ї бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ, а до того директора Малої академії наук України Оксена Лісового.
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