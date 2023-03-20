Верховна Рада України підтримала відставку міністра освіти і науки Сергія Шкарлета та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

У відставку також відправили віце-прем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Важливо! Федорова призначать на нову посаду. Попередьно, він стане віце-прем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України. Його кандидатуру на нову посаду внесуть у Раду на найближчому засіданні.

Парламент також достроково припинив повноваження народного депутата Михайла Забродського. За - 307.

Генерал-лейтенант повертається на військову службу - його планують призначити заступником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Сергій Шкарлет у соцмережі повідомив, що термін його перебування на посаді міністра освіти і науки закінчився. Він продовжить працювати у сфері освіти і науки України.

За даними джерел в уряді та парламенті, в якості головного кандидата на посаду міністра освіти розглядають добровольця 95-ї бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ, а до того директора Малої академії наук України Оксена Лісового.