Благовіщення Пресвятої Богородиці у 2023 році: дата свята та головні традиції [ Редагувати ]
Благовіщення Пресвятої Богородиці належить до 12 головних церковних свят і вважається за важливістю третім, після Великодня та Різдва.
У православному календарі дата Благовіщення не є перехідною й щорічно свято відзначають за юліанським календарем 7 квітня. Саме у цей день Благовіщення відзначають в Україні. 2023 року це свято випадає на п'ятницю.
Однак є й інша дата свята - за григоріанським та новоюліанським календарем. Більшість церков Західного та частина церков Східного обряду відзначають Благовіщення 25 березня.
Значення свята Благовіщення
Свято символізує велику подію у житті Діви Марії та всього людства. Майбутню матір Ісуса Христа виховували у храмі Єрусалиму. Вона дала обітницю Богу і вела благочестиве життя, залишаючись незайманою навіть у шлюбі з названим чоловіком Йосипом.
До Діви Марії з'явився Архангел Гавриїл і розповів блаженну новину: "Радій, Благодатна! Господь з тобою!". Так він повідомив їй про те, що вона непорочно зачне від Святого Духа і народить сина Божого, Ісуса Христа.
До речі, у багатьох країнах відлік Нового року тривалий час розпочинали саме з Благовіщення.
Традиції святкування Благовіщення
Цього дня у храмах проводять урочисті літургії, а священники вдягаються у блакитний одяг. Віруючі обов'язково відвідують служби, де освячували воду.
Після літургії в давнину випускали в небо голубів - люди вірили, що птахи долетять до неба і розкажуть ангелам-охоронцям про всі події.
У Благовіщення вважається, що відкриваються небеса і Господь може почути молитва людей та їхні прохання. Саме в цей період відбуваються паломництва до святих місць.
За столом цього дня намагаються зібратися усією родиною. І хоча Благовіщення припадає на Великий піст, у свято можна зробити послаблення - у меню дозволено рибу, морепродукти, олію та келих вина.
Більш жорсткі правила доводиться дотримуватись, якщо дата Благовіщення збігається зі Страсним тижнем – доводиться виключати з раціону більшість продуктів.
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