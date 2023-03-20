Рф посилює спроби дестабілізувати ситуацію в Грузії та Молдові - МЗС Німеччини [ Редагувати ]
Джерело: DW
Росія посилює спроби вплинути на ситуацію та суспільство в Молдові та Грузії.
Про це повідомляє глава МЗС Німеччини Аннален Бербок.
"Це частина стратегії РФ щодо дестабілізації товариств, які йдуть європейським шляхом", - йдеться у заяві.
Бербок зауважила, що російські спроби вплинути на Молдову та Грузію посилюються.
"Ми поділяємо з ними Молдовою та Грузією європейські цінності та підтримуємо їхнє бажання жити у світі та свободі через перспективу членства в ЄС", - додала глава МЗС Німеччини.
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