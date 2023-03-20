Росія посилює спроби вплинути на ситуацію та суспільство в Молдові та Грузії.

Про це повідомляє глава МЗС Німеччини Аннален Бербок.

"Це частина стратегії РФ щодо дестабілізації товариств, які йдуть європейським шляхом", - йдеться у заяві.

Бербок зауважила, що російські спроби вплинути на Молдову та Грузію посилюються.

"Ми поділяємо з ними Молдовою та Грузією європейські цінності та підтримуємо їхнє бажання жити у світі та свободі через перспективу членства в ЄС", - додала глава МЗС Німеччини.