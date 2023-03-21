В Одесі спіймали двох російських агентів [ Редагувати ]
Служба безпеки в Одесі затримала двох інформаторів російських спецслужб. Зловмисники розвідували для ворога позиції ППО та переміщення українських військових.
"Вони збирали розвіддані про місця розташування підрозділів Сил оборони і стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури на території регіону. Насамперед їх цікавила інформація про переміщення колон з військовою технікою, а також позиції систем протиповітряної оборони ЗСУ", - йдеться в повідомленні.
За даними правоохоронців, отримані відомості ворог планував використати для підготовки повітряних ударів по Одесі.
"Втім контррозвідники СБУ своєчасно викрили обох зловмисників, поетапно задокументували злочинні дії і затримали їх на спробі передачі розвідувальних відомостей агресора", - зазначено в повідомленні.
За даними слідства, ворожими поплічниками виявилися двоє місцевих жителів, серед яких - працівник комунального підприємства "Теплопостачання міста Одеси".
Встановлено, що російська спецслужба дистанційно завербувала їх до співпраці проти України, а в поле зору ворога вони потрапили через свої прокремлівські погляди, які неодноразово висловлювали серед оточуючих.
Так, російські агенти комунікували з кураторами через месенджери, а дані передавали у форматі фото- та відеофайлів з описом місцевості.
Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігурантів, де виявили їхні мобільні телефони, які вони використовували у злочинній діяльності.
Наразі обом зловмисникам повідомлено про підозру. Суд обрав їм міру запобіжного заходу - тримання під вартою. Розслідування триває.
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