Вибухи у Джанкої: у росЗМІ заявили про серйозне пошкодження залізничної станції [ Редагувати ]
Після нічних вибухів на півночі тимчасово окупованого Криму в Джанкої зафіксовано серйозні пошкодження залізничної станції. Про це повідомляє російський проєкт ASTRA.
Як мінімум за п'ятьма адресами виявили серйозні пошкодження. Так, на залізничній станції пошкоджено локомотивне депо, будівлю охорони вокзалу, товарно-матеріальний та паливний склади. В електромережі локомотивного депо виникли перебої з електрикою.
Крім того, пошкоджено сільськогосподарську крамницю на Перекопській вулиці, 51. Також повідомляється, що місцевий житель отримав наскрізне поранення грудної клітини.
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