Запаси цибулі, які зберігалися у сховищах українських фермерів, вже майже закінчилися, тому цей овоч залишиться "золотим" також й протягом квітня.

Як розповіла Директорка з розвитку Української плодоовочевої асоціації Катерина Звєрєва, переважна більшість місцевих фермерів не мають професійного обладнання, яке б дозволило зберігати цибулю тривалий час.

Тому виробники цибулі намагаються реалізувати врожай одразу після збору врожаю або ж до початку морозів.

Власники професійних сховищ спроможні реалізовувати продукт і навесні, коли ціни на овочі вищі. Але через обстріли Росією стратегічної інфраструктури, енерго- та агрооб’єктів набагато збільшилися і виробничі витрати фермерів. "Через перебої з електроенергією урожай на зберіганні в сховищах почав псуватись швидше", - пояснила Звєрєва.

До того ж, для захисту локальних ринків деякі країни ввели експортні обмеження на окремі продукти, зокрема цибулю, тому не тільки в Україні зберігається дефіцит цього овоча.