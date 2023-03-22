"П'яні вечірки" у Києві: ще одному фігуранту оголосили підозру [ Редагувати ]
Правоохоронці оголосили підозру третьому фігуранту скандальних "п'яних вечірок", що проводилися в Києві. Мова йде про 21-річного блогера. Про це повідомляє очільника Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов.
Третьому фігуранту п’яних вечірок у столиці поліція Київщини оголосила про підозру. 21-річний блогер був співучасником сексуального насильства та здійснення відеофіксації злочинних дій.
За його словами, слідчі поліції Київської області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 153 ККУ.
Тож підозрюваному за скоєне загрожує до 7 років позбавлення волі.
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