За попередньою інформацією, сьогодні, 22 березня, окупанти вдарили по Запоріжжю з реактивної артилерії, можливо, "Торнадо С". Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

Треба розуміти, що Запоріжжя - це прифронтове місто, знаходиться недалеко від лінії бойового зіткнення. За попередніми даними чергових служб, це була реактивна система залпового вогню далекої дії, можливо, "Торнадо С". Це - реактивна артилерія, вона летить надзвичайно швидко: від пуску до влучання секунди фактично. Якщо є у наших Сил оборони можливість оповістити, що буде працювати реактивна чи ствольна артилерія, то це безумовно робиться. Якщо такої можливості немає, немає розвідданих, то можуть бути отакі от терористичні атаки ворога, які не вперше (здійснюються) по житлових кварталах міст.

В Офісі генпрокурора повідомили, що близько 12:00 окупанти випустили по Запоріжжю 6 ракет, тип яких на даний час встановлюється. Під обстріл потрапили два дев'ятиповерхових будинки, ракета влучила в їхній стик.

За останніми даними Запорізької ОВА, внаслідок ракетного удару росіян по Запоріжжю постраждали щонайменше 33, одна людина загинула. Серед поранених - троє дітей.