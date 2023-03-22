Черговий терористичний акт росіян: наслідки атаки по Запоріжжю [ Редагувати ]
Черговий терористичний акт росіян. Чергова багатоповерхівка, в яку поцілили російські снаряди. Посеред дня окупанти обстріляли Запоріжжя. По місту випустили шість ракет. Одна з них поцілила між двома багатоповерхівками, а ще одна - не розірвалася і застрягла у покрівлі. Російські снаряди забрали життя щойнайменше однієї людини. Поранено - тридцять чотири. Серед постраждалих є і діти. У пошкоджених висотках частину квартир зруйновано вщент.
9 ранку. По всій Україні оголосили повітряну тривогу. За кілька годин зʼявилися перші повідомлення про вибухи в Запоріжжі. І вже о дванадцятій стало зрозуміло - росіяни знову вдарили по житловому кварталу в спальному районі міста. Їхні ракети влучили одразу в дві багатоповерхівки. Деякі квартири знищено вщент. За попередніми даними, одна людина померла у лікарні. Десятки людей отримали поранення.
Юлія Баришева, начальниця відділу зв'язків зі ЗМІ ГУ ДСНС у Запорізькій області:
Постраждало 33 людини. З них троє дітей. 5-ом людям допомога надавалась на місці, 28 людей було відвезено у лікарні міста Запоріжжя.
Надзвичайники вже загасили пожежу, що спалахнула після обстрілу. Усіх мешканців пошкоджених будинків - евакуювали. Виводити людей допомагали рятувальникам і волонтери.
Борис, волонтер:
Ми шукали та виносили постраждалих. Точніше саме ми з цього під'їзду винесли троїх неходячих. Та ще вивели літніх людей. Ще 4 чоловіки було жінки та дідусь. Загалом все.
16-річний Артем під час обстрілу був вдома один. В нього саме тривало онлайн-заняття. Хлопець каже, щойно почув вибух сховався у коридорі, імовірно, саме це і врятувало йому життя.
Артем, житель Запоріжжя:
Я був у коридорі, почало все падати на мене, бетон, дим і я став бистро я одягнувся і взяв документи і начав спускаться у самий низ на вулицю.
Мама Артема Світлана зірвалася з роботи і прибігла додому щойно дізналася про наліт. Від квартири, де мешкала родина, нічого не залишилось. Втім найбільше жінка злякалась за сина.
Світлана, жителька Запоріжжя:
Я ждала сина, коли його евакуюють з під'їзду. Коли дитина там одна і ніхто не може сказати, я звоню, він потім не відповідає добре, що в нас двері не металеві, він зміг вибити ногою.
Мешканців у будинки поки не пускають. Рятувальники та комунальники продовжують ліквідовувати наслідки ракетного удару. Кажуть, роботи попереду чимало. Адже вибуховою хвилею пошкоджено і прилеглі будинки. На місці людям видають будматеріали та теплі речі. Із мешканцями побитих висоток працюють психологи, медики та соцпрацівники.
Анатолій Куртєв, секретар Запорізької міської ради:
Зараз і волонтери і наш соцзахист вони питають чи потрібна їм допомога по розселенню, якщо не потрібна, то ми просто їх в реєстр вносимо, якщо потрібна, або поїдуть до шелтерів, або ми надаємо прихисток в комунальних наших гуртожитках, або є місця в наших модульному містечку.
Аби людям було де зігрітися, облаштували спеціальний автобус. А волонтери розгорнули намет, де можна зарядити телефони, поїсти чи випити чогось гарячого.
Денис, волонтер:
З гарячими чаями, сендвічами, супами, з ядрованою їжею, з печивом. Помагаємо всім чим можемо, будемо тут знаходитись до кільки буде це потрібно, поки будуть працювати наші рятувальники, поки люди, котрі постраждалі будуть нуждатися в нашій підтримці.
Чи можна буде згодом жити в цих багатоповерхівках та скільки часу триватиме їх відновлення - вирішуватиме спеціальна комісія.
Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації:
Зараз, по-перше, проводяться аварійно-рятувальні роботи, розбирають завали після того, ще як будуть проведені всі роботи, буде створена комісія відповідна. Звернення інституту і буде прийняте рішення щодо подальшого або руйнування, або відновлення.
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