660 вояків, 13 танків, 19 гармат: Генштаб повідомив нові втрати окупантів [ Редагувати ]
За останню добу Сили оборони України знищили 660 окупантів, 13 ворожих танків, 32 одиниці техніки та 19 артилерійську систему. Про це повідомив Генштабу ЗСУ у ранковому зведенні 23 березня.
Загальні бойові втрати рф з 24 лютого 2022 року:
- особового складу - близько 168150 (+660) осіб,
- танків - 3570 (+13) од,
- бойових броньованих машин - 6898 (+11) од,
- артилерійських систем - 2608 (+19) од,
- РСЗВ - 511 (+2) од,
- засоби ППО - 273 (+1) од,
- літаків - 305 (+0) од,
- гелікоптерів - 290 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2203 (+20),
- крилаті ракети - 909 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5452 (+18) од,
- спеціальна техніка - 273 (+3).
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