ЗСУ знищили 920 окупантів за доб: нові втрати армії путіна в Україні [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
За даними на ранок середи, 22 березня, українські військові ліквідували за добу 920 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 167490 військових. Крім того, ЗСУ знищили 5 танків, 8 ББМ та 16 БПЛА.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу - 167 490 (+920) осіб ліквідовано;
- танків - 3 557 (+5) одиниці;
- бойових броньованих машин - 6 887 (+8) одиниць;
- артилерійських систем - 2 589 (+3) одиниць;
- РСЗВ - 509 (+2) одиниць;
- засоби ППО - 272 (+2) одиниць;
- літаків - 305 (+0) одиниць;
- гелікоптерів - 290 (+0) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2 183 (+16) одиниць;
- крилаті ракети - 909 (+2) одиниць;
- кораблі / катери - 18 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5 434 (+6) одиниць;
- спеціальна техніка - 270 (+4) одиниць.
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