Військові показали роботу німецьких Gepard (відео) [ Редагувати ]
Українські військові показали у роботі німецькі самохідні зенітні установки Gepard. Вони стоять на захисті неба над Україною. Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.
Захисники опублікували відео з роботою зеніток Gepard, які раніше Україні передала Німеччина.
Gepard - це зенітна установка з двома 35-мм автоматичними гарматами на базі танка Leopard 1. Вона здатна вести вогонь по цілях на відстані 4 км та висотах до 3 км. Ця техніка була розроблена ще у 1960-х роках, проте зараз Gepard допомагає українським військових на фронті, а також захищає небо над мирними жителями.
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