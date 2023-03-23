Українські військові показали у роботі німецькі самохідні зенітні установки Gepard. Вони стоять на захисті неба над Україною. Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.

Захисники опублікували відео з роботою зеніток Gepard, які раніше Україні передала Німеччина.

Gepard - це зенітна установка з двома 35-мм автоматичними гарматами на базі танка Leopard 1. Вона здатна вести вогонь по цілях на відстані 4 км та висотах до 3 км. Ця техніка була розроблена ще у 1960-х роках, проте зараз Gepard допомагає українським військових на фронті, а також захищає небо над мирними жителями.