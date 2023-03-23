Генпрокурор України Андрій Костін заявив, що вище російське керівництво має постати перед судом через вторгнення в Україну, навіть якщо його не можуть заарештувати та доставити до суду особисто. Запланований трибунал щодо злочину агресії має проводити заочні засідання. Про це повідомляє Reuters.

Генпрокурор дав коментар Reuters після зустрічі з головним прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом.

Зазначимо, що хоча МКС може переслідувати воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид в Україні, він не може переслідувати злочин агресії через юридичні обмеження.

З огляду на це зростає міжнародна підтримка створення спеціального трибуналу, який би переслідував російських лідерів за саме вторгнення в Україну. Костін заявив, що спеціальний трибунал повинен переслідувати "найвище політичне і військове керівництво, включаючи Путіна, за злочин агресії".

Я вважаю, що воно (судочинство - ред.) може бути заочно, тому що важливо досягти справедливості за міжнародні злочини, навіть якщо винуватців немає на лаві підсудних.

Додамо, що міжнародні суди дуже рідко проводять заочне судочинство, а правила МКС конкретно стверджують, що обвинувачений підозрюваний має бути присутнім під час судового розгляду.