Ісландія визнала Голодомор геноцидом українського народу [ Редагувати ]
У четвер, 23 березня, парламент Ісландії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українців. "За" відповідне рішення проголосували 48 депутатів.
Про це заявила глава МЗС Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфіорд Гільфадоттір в Twitter.
Сьогодні Альтинг (парламент Ісландії - ред.) визнав штучний голод зими 1932-1933 років геноцидом, вчиненим тоталітарним урядом у москві проти народу України.
Своєю чергою на рішення ісландського парламенту вже відреагував президент України Володимир Зеленський.
Вдячний Ісландії за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу, за вшанування пам’яті мільйонів українців, убитих московським режимом. Це чіткий сигнал, що такі злочини не залишаються безкарними і не мають терміну давності.
по темі
Вже за кілька тижнів по всій Україні стартує безпрецедентна акція – грошову винагороду в доларах отримає кожен, хто допоможе викрити розповсюджувача небезпечних речовин чи лабораторію з їхнього виробництва
Наступ окупантів на сході, який анонсувало керівництво рф, наткнувся на міцну оборону українських військових
У четвер, 23 березня, президент України Володимир Зеленський провів координаційну нараду щодо ситуації на Херсонщині
У четвер, 23 березня, президент України Володимир Зеленський поїхав з робочою поїздкою на Херсонщину
У четвер вночі, 23 березня, окупанти обстріляли центр Херсона