росія може продовжувати війну в Україні максимум до кінця 2024 року. Воювати довше у неї не вистачить сили. Цей період може ще скоротитися, якщо санкції проти рф буде посилено.

Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Військова розвідка Литви каже, що запас росії – це два роки. Ми також говоримо, що вони можуть вести війну ще 2023 – максимум 2024 рік – все. Це якщо ми говоримо про конвенційну війну. А якщо посилити санкції, то цей запас буде ще меншим", – зазначив він.

Крім того, за словами Скібіцького, росія більше не може проводити широкомасштабних наступів. Так званий "великий наступ" рф, який окупанти намагалися здійснити минулими місяцями, був скоріше елементом кремлівської пропаганди і продемонстрував, що рф переоцінила власні можливості.

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"Де це великий наступ? росіяни перейшли до активних наступальних дій на початку лютого. Мета у них залишилася одна - вихід на кордони Донецької та Луганської областей. Але на сьогодні вже зрозуміло, що російські війська не мають змоги проводити широкомасштабні стратегічні наступальні операції", - констатував представник ГУР.