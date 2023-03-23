Окупанти вийшли з Нової Каховки: у Генштабі розповіли подробиці [ Редагувати ]
Підрозділи російської армії вийшли з Нової Каховки у Херсонської області. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Станом на 22 березня 2023 року всі підрозділи армії окупанта, які були розміщені в населеному пункті Нова Каховка Херсонської області залишили місто", - сказано у повідомленні.
Перед виходом з міста росіяни обійшли найближчі помешкання місцевого населення з метою наживи.
Так, загарбники "конфісковували" у цивільного населення у великих кількостях побутову та електронну техніку, коштовності, елементи одягу та мобільні телефони.
по темі
У четвер, 23 березня, президент України Володимир Зеленський провів координаційну нараду щодо ситуації на Херсонщині
У четвер, 23 березня, президент України Володимир Зеленський відвідав з робочою поїздкою Херсонщину
У селі Іванівка Херсонського району російські війська обстріляли пожежно-рятувальний підрозділ, який гасив палаючий будинок
Протягом минулої доби окупанти 86 разів обстріляли територію Херсонської області
За минулу добу окупанти 88 разів обстріляли територію Херсонської області