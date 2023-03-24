Під'їзд, де стався вибух, тимчасово відключили від комунікацій до завершення перевірки.

Потужний вибух під час повітряної тривоги налякав напередодні жителів Кропивницького. Згодом у ДСНС повідомили: вибухнув побутовий газ у квартирі багатоповерхівки. Її мешканець отримав серйозні опіки. Вибуховою хвилею у будинку повиносило вікна, двері та балкони. Пошкоджень зазанали й висотки, розташовані навпроти. Подробиці - у репортажі Олени Бринзи.

Вибиті вікна, двері, балкони. Це наслідки вибуху побутового газу в багатоповерхівці Кропивницького. За збігом обставин, пролунав він через десять хвилин після початку повітряної тривоги.

Ліза, мешканка будинку:

Я сидела в компьютере и делала уроки и услышала какой-то бах, меня чуть-чуть оглушило и я испугалась, и пошла в ванную. Страшно было очень, была ж тривога и я подумала, что что-то бахнуло, бомбанули.

Віра, мешканка будинку:

Лиза позвонила в истерике, поэтому шок у меня от этого больше. В квартире была, у нас посравнению с другими, более-менее еще.

Рвонуло на шостому поверсі. Після вибуху, на щастя, не виникло пожежі. Наскільки будинок пошкоджений – зʼясовуватимуть фахівці. А комунальники одразу взялися прибирати наслідки - скло та уламки. Рятувальники демонтують небезпечні конструкції.

Оксана Мачак, речниця ГУ ДСНС у Кіровоградській обл.:

Щодо руйнувань, зруйновані міжкімнатні перекриття, балкони, вибиті вікна, пошкоджені двері сусідніх квартир, але за попередньою інформацією, руйнувань несучих конструкцій немає.

А от мешканець квартири, в якій і стався вибух - серйозно постраждав.

Олександр Мосін, заступник міського голови Кропивницького:

Це чоловік 49 років, у нього опік стоп та кістей рук 2-3 ступеню, 7 %, в свідомості, асоціальний, що відбулося - відмовляється говорити, стверджує, що був один в помешканні, більше постраждалих нема. Було ще двоє людей:один чоловік і дитина, але ж вони в принципі там ніяких таких немає медичних наслідків після вибуху.

Наталя Нечипоренко, начальниця ЖБК:

Это не квартирант, это квартира на сыне, это отец там жил, тоесть человек употреблял, злоупотреблял, поэтому случилась такая трагедия.

Під'їзд, де стався вибух, тимчасово відключили від комунікацій до завершення перевірки. Людям же, чиї квартири зазнали руйнувань, мерія запропонувала безкоштовно пожити у міському готелі.