Збіднений уран використовують вже десятиліттями не лише для боєприпасів, але й для укріплення броні танків.

росія звинувачує Велику Британію в ескалації війни. Причиною стало повідомлення про надання Україні снарядів зі збідненим ураном. Їх мають використовувати в танках Челленджер-2. москва бідкається, що збіднений уран шкідливий для здоров'я людей та для довкілля. Але мовчить про те, що сама використовує зброю з цією сировиною. Більше розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Повідомлення про постачання Україні снарядів зі збідненим ураном - викликало справжню бурю в росії. Його коментували - і путін, і лавров, і шойгу, і мєдвєдєв. Вони в один голос критикують Велику Британію, звинувачують в ескалації війни, а також шкоді довкіллю і здоров'ю людей.

Хоча досі не існує жодного дослідження, яке б довело зв'язок між використанням боєприпасів зі збідненим ураном та його впливом на населення в країні застосування. Так, збіднений уран несе ризик для екіпажу танку, в який влучає, бо після займання його випари можуть викликати хімічну токсикацію.

Чому це раптом почало турбувати російських чиновників, невідомо. Вони, приміром, не переймаються тим, що влучання будь-яких інших боєприпасів в їхніх вояків - смертельне. Збіднений уран можна порівняти зі ртуттю та свинцем, поза організмом людей - вони не шкідливі. Але хімічно токсичні при потраплянні в організм у високих дозах. Знову ж таки, те, що кулі виготовляють зі свинцю, російську владу не хвилює. Якщо мова про радіоактивність збідненого урану, то його випромінювання легко блокується звичайним одягом і шкірою людей.

Проте він заражає ділянки, з якими контактує. Так це танк чи грунт, і потенційно з роками може пробиратися в вирощене на землі чи воду. Саме тому важливо якомога швидше почистити територію від залишків цієї радіоактивної речовини. Та проблема в тому, що країни, виснажені війною, зазвичай, не мають такої можливості, кажуть в Обсерваторії конфліктів і довкілля.

Даг Вейр, директор з досліджень Обсерваторії конфліктів і довкілля:

Це просто питання: чи під час конфлікту ми застосовуємо ті самі стандарти з радіаційного захисту, які захищають здоров'я людей чи ми відкладаємо їх в бік, тому що це війна.

У британському Міноборони спростовують слова путіна, який назвав ці снаряди "зброєю з ядерним компонентом". Мовляв, вони не мають нічого спільного з ядерною зброєю та її можливостями.

І взагалі, збіднений уран використовують вже десятиліттями не лише для боєприпасів, але й для укріплення броні танків. Річ у тім, що ця речовина відрізняється високою щільністю і твердістю. Снаряд з осердям зі збідненого урану має велику пробивну силу. Такі боєприпаси мають на озброєнні не лише Велика Британія, але й США, Китай, Франція та… сама росія.

Даг Вейр, директор з досліджень Обсерваторії конфліктів і довкілля:

Росія використовує неприпустимість цієї зброї як політичний інструмент, очевидно не згадуючи той факт, що має свою власну зброю зі збідненим ураном і яку вже напевно використала під час цього вторгнення. Росія набагато ширше використовує бронебійні снаряди, ці протитанкові боєприпаси. Хоча ми й не знаємо, наскільки великий у них запас чи як часто цю зброю використовують.

Тож що турбує москву більше: токсичність снарядів чи все-таки їхня результативність. Бо такі боєприпаси - одні із найефективніших для боротьби з бронетехнікою. А британські снаряди ще й значно кращі за російські.