Над Чорним морем зафіксували розвідувальний літак та винищувачі Британії [ Редагувати ]
Сьогодні, 24 березня, Британія направила в район Чорного моря свій розвідувальний літак Boeing RC-135.
Про це повідомляє Flightradar.
За даними сервісу, за допомогою якого можна відстежувати розташування повітряних суден, зараз британський літак знаходиться в західній частині Чорного моря.
При цьому його супроводжують два британські винищувачі Eurofighter Typhoon.
Офіційні представники Британії поки що ніяк не коментували такий крок.
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