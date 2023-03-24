Над Чорним морем зафіксували розвідувальний літак та винищувачі Британії

Сьогодні, 24 березня, Британія направила в район Чорного моря свій розвідувальний літак Boeing RC-135.

Про це повідомляє Flightradar.

За даними сервісу, за допомогою якого можна відстежувати розташування повітряних суден, зараз британський літак знаходиться в західній частині Чорного моря.

При цьому його супроводжують два британські винищувачі Eurofighter Typhoon.

Офіційні представники Британії поки що ніяк не коментували такий крок.