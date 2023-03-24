У пʼятницю ввечері, 24 березня, у Краматорську пролунали вибухи. У місті та області оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє моніторингова група у Telegram.

Звуки було чутно близько 23:00 години. Сталося це за хвилину до сигналу про ракетну небезпеку.

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. Там необхідно перебувати допоки не буде даних про відбій.