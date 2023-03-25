Окупанти вдарили по центру Краматорська (фото) [ Редагувати ]
Окупанти вночі вдарили ракетами по Краматорську Донецької області. Окупанти атакували центр міста і промзону. Про це повідомляється у Facebook мера Краматорська Олександра Гончаренка.
Вночі росіяни вдарили ракетами по центру Краматорська та промисловій зоні. Без постраждалих. Уточнюємо інформацією щодо руйнувань.
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