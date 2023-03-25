Український оператор "Укртранснафта" з 1 квітня запланував збільшення тарифу на транзит російської нафти магістральним нафтопроводом "Дружба". Про це повідомило агентство Argus.

За інформацією "Коммерсанта", йдеться про підвищення ставки вдвічі, до 27,2 євро за тонну.

Зростання тарифу в напрямку Словаччини, Угорщини та Чехії пояснюється видатками на відновлення нафтотранспортної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російського збройного вторгнення.

Остаточне рішення щодо підвищення тарифу на транзит не ухвалено, тривають переговори. Як повідомили джерела, це питання Києву необхідно узгодити насамперед з одержувачами сировини - Угорщиною та Словаччиною.

Стеля ціни на російську нафту, яку західні країни погодили на початку грудня, встановлена на рівні $60 за барель. Її регулярно переглядатимуть. За задумом, вона має бути принаймні на 5% нижчою, ніж вартість російської нафти на світових ринках.

Нагадаємо, москва заборонила постачання нафти країнам, які підтримали встановлення граничної вартості на російську сировину.