Американський штат Юта заборонив дітям та підліткам користуватися вночі соціальними мережами [ Редагувати ]
Губернатор американського штату Юта Спенсер Кокс підписав два закони, які обмежують можливість неповнолітніх користуватися соціальними мережами без згоди батьків. Про це пише Axios.
Нові закони вимагають, щоб технологічні компанії запровадили "комендантську годину" для дітей та підлітків з 22:30 до 6:30 за місцевим часом. У період "комендантської години" неповнолітні не зможуть користуватися своїми обліковими записами у соцмережах.
Закони передбачають перевірку віку всіх користувачів соцмереж і зобов'язують технологічні компанії давати батькам або опікунам доступ до облікових записів їхніх дітей.
Як пише Associated Press, закони також дозволяють подавати судові позови від імені дітей, які стверджують, що соціальні мережі завдали їм шкоди. Крім того, нові правила обмежують показ реклами неповнолітнім.
Закони наберуть чинності з березня 2024 року. Очікується, що технологічні компанії спробують оскаржити їхню правомірність у суді.
Аналогічні документи готують законодавці в інших американських штатах, зокрема в Арканзасі, Техасі, Огайо, Луїзіані та Нью-Джерсі.
Згідно із федеральним законодавством США, технологічним компаніям заборонено збирати дані про дітей віком до 13 років без згоди їхніх батьків. Щоб відповідати цим вимогам, соцмережі забороняють реєстрацію дітей віком до 13 років. Однак діти легко обходять цю заборону як за згодою батьків, так і без неї.
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