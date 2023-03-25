Командувачі військово-повітряних сил Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції підписали угоду про намір співпрацювати у сфері повітряної оборони. Про це повідомляє Reuters.

Країни мають намір об'єднати повітряний флот і використовувати його спільно на основі методів роботи НАТО - Фінляндія та Швеція поки що не є членами альянсу.

Командувач ВПС Данії Ян Дам зазначив, що спільно авіаційний флот країн можна порівняти з флотом великих європейських країн.

Норвегія має 57 винищувачів F-16 і 37 F-35, Фінляндія - 62 F/A-18 Hornet, Данія - 58 F-16, Швеція - 90 Gripens. Невідомо, скільки з цих літаків перебувають у робочому стані. Норвегія також замовила 15 F-35, Фінляндія - 64 F-35, Данія - 27 F-35.

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Фінляндія та Швеція досі не є членами НАТО. Вони подали заявки навесні 2022 року на тлі російського вторгнення в Україну, але їх не змогли прискорено прийняти до альянсу через позицію Туреччини.

Вона вимагала виконати низку вимог щодо визнання терористичними деяких організацій та видачі осіб, яких в Анкарі вважають терористами. 23 березня 2023 року парламентська комісія Туреччини ратифікувала протокол про входження Фінляндії до складу НАТО.

Процедура прийняття Швеції ускладнилася після акції зі спаленням Корану перед посольством Туреччини у Стокгольмі.