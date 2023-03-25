Росіяни з артилерії обстріляли Часів Яр і Торецьк на Донбасі: загинуло дві людини [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
У суботу, 25 березня, російські окупанти обстріляли Часів Яр і Торецьк у Донецькій області та вбили двох людей.
Про це повідомляє керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
"Росіяни обстріляли Часів Яр та Торецьк з артилерії", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у місті Часів Яр загинув цивільний чоловік
"У Торецьку терористи вбили жінку", - додав керівник Офісу президента.
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