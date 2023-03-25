Російський диктатор володимир путін вирішив розмістити ядерну зброю на території Білорусі. При цьому наголосив, що про це його нібито попросив самопроголошений президент Республіки олександр лукашенко.

Про це повідомляється в заяві диктатора.

"Заява Британії стала приводом для переговорів із Лукашенком, але Мінськ давно просить розмістити у них російську тактичну ядерну зброю", - сказав путін.

Він зазначив, що рф не передає Білорусі тактичну ядерну зброю, але розмістить її та навчить військових, як США в Європі.

Російський диктатор заявив, що вже 1 липня на території Білорусі нібито завершать побудову сховища для ядерної зброї.

За його словами, білорусам переобладнали літаки, 10 типів літаків готові до застосування тактичної зброї.