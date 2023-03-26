Окупанти готують хитрий план: Гуменюк розповіла про небезпеку російських керованих авіабомб [ Редагувати ]
росія почала використовувати керовані авіаційні бомби. Про це розповіла керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер".
"Дронів в рф не так багато. Досить так "поистрепалась" друга армія світу за той період поки вони "беруть Київ за 3 дні". Такі затяжні 3 дні мають знаки, що ракето запас і запас дронів в них не такий великий, але залишається. Ми спостерігаємо вишукування нових-старих підходів в них, це використання керованих авіаційних бомб. Ми вже 2 доби поспіль бачимо, що вони це випробовують вздовж лінії фронту на Херсонщині. Позавчора вони атакували Бериславський район такими бомбами, вчора намагались уразити об'єкт критичної інфраструктури на тому ж напрямку. Це говорить про те, що вони вимірюють та випробовують таку тактику. Це цілком ймовірно, що вони намагаються замінити високовартісні ракети на такі саморобні керовані авіаційні бомбами", - каже Гуменюк.
Досвід збиття такої бомби в Україні вже є, наголосила Гуменюк.
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