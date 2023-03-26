Спочатку допомагала боронити державу від росіян, а тепер допоможе заробити кошти для Збройних сил України. Мова про відпрацьовану зброю, що отримала нове життя, завдяки українським митцям. В Києві відбувається виставка, де можна долучитися для збору коштів на потребу бійців. Репортаж Анатолія Журавльова.

Це справжній! Ось дивись, це акумулятор.

Відпрацьовані тубуси переносних ракетних комплексів, гільзи від снарядів та патронів, ящики від боєкомплекту. Усе це могло залишитися непотребом десь на полі бою. Натомість потрапило до рук митців.

Тепер це артоб'єкти, що стали частиною виставки, що відкрилася у Києві. Вона об'єднала з півсотні митців із різних куточків України.

Святослав Попович, організатор виставки "Трансформація зброї":

Це дуже важливо, як момент привернення уваги людей, тому що не всі хочуть дивитися на війну і думати про вбивства. А тут як раз така унікальна можливість все-таки розуміти, що це зброя, але вона вже має інший сенс - це вже мистецька зброя.

Кожен експонат має свій сенс, каже Оксана. Вона авторка двох скульптур на виставці.

Оксана Крижанівська, скульпторка:

Дві символічні роботи в образі жіночому та чоловічому. Це як жінка, українка, берегиня, яка в молитві за Україну. Їй дуже боляче дивитися на те, що у нас відбувається в країні, але ми як сильна нація все зможемо і переможемо. А чоловічий образ - це такий збірний. Тут якби й козацька символіка вгадується. І просто як наш воїн, який на сторожі, і, видно, з пораненим обличчям

А цей тубус від "Джавеліну" розписала Анастасія, художниця з Кривого Рогу.

Анастасія Щербак, художниця:

Хотіла тут розкрити максимально контекст сьогодення і зберегти частково всі ці технічні написи/ А розбавити їх стилізованими фігурами людей в наших кольорах патріотичних - кольорах прапору України, бо це як мозаїка і кожна людина - маленька, доросла, людина похилого віку, то є такий елемент, який створює нашу націю, важливість кожної людини. Життя воно іде, але воно зараз розбавлене такими страшними штуками.

Виставка "Трансформація зброї" вже кілька тижнів подорожує Київщиною. Далі турне по Україні. Організатор каже: побачити експонати можна буде навіть за кордоном!

Святослав Попович, організатор виставки "Трансформація зброї":

Частково вже частина експозиції їде в Брюссель в Європарламент на презентацію, але там пару лотів. Я думаю, що ми багато, куди по світу поїдемо. Тому що чекають вже і в Штатах. Є запит і від Чехії, і від Польщі, тобто планується багато виставок.

Врешті після закінчення подорожей, організатор планує виставити експонати на аукціон. Гроші, отримані від продажу трансформованих артоб'єктів, підуть на підтримку наших захисників.