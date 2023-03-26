Як повернути Крим Україні? Військовим чи дипломатичним шляхом? Це питання зараз активно обговорюють провідні американські експерти. Статей, виступів, особливих думок - вистачає, каже Дмитро Анопченко.

Тож, які саме сценарії звільнення півострова від окупантів розглядають у Штатах? І які побоювання висувають? Далі.

"Україна, ймовірно, поверне частину захоплених територій військовим шляхом, а частину - за столом переговорів", - спрогнозував днями Держсекретар Блінкен. Сказав – "Штати в цьому підтримають". Про воєнний сценарій все більш-менш зрозуміло - йдеться про український контрнаступ, а от щодо Криму всередині адміністрації якраз є певні застороги - зізнаються експерти.

Олександр Вершбоу, заступник Генерального секретаря НАТО (2012-2016):

Вистачає песимістів. Є ті в американській адміністрації, хто каже - Україні треба зупинитися і шукати вирішення за столом переговорів. Маючи на увазі, що Україна має бути готовою віддати частину своєї території - Крим - оскільки це "путінський спадок", це "чутливе питання". І начебто якщо щодо цього сторгуватися - це дасть реальний шлях покінчити із кровопролиттям і почати економічне відновлення України. Але тут є проблема - путін взагалі не налаштований на серйозні перемовини і немає ознак, що буде налаштований!

Вершбоу переконаний, що в кремлі і досі не відмовилися від мрії захопити всю Україну, але обрали "тактику вичікування", щоб і Київ, і союзники втомилися. Тому дипломат і впевнений, що на серйозні мирні переговори москва не піде, навіть якщо б їй запропонували якісь поступки.

Олександр Вершбоу, заступник Генерального секретаря НАТО (2012-2016):

Ми можемо посилити переговорні позиції України і посилити тиск на Росію, щоб вона припинила війну на вигідних для Києва умовах. І найбільший важіль для цього - поставити під загрозу російський контроль над Кримом. Крим є ключем до військової перемоги. І я б сказав, що це також ключ до тривалого миру. Завдяки контролю над Кримом Україна може знову стати безпечною та процвітаючою країною; стати членом НАТО. Якщо Росії дозволити зберегти контроль над Кримом, вона зможе заблокувати доступ над всіма основними портами України через домінування на півострові і у Чорному морі.

І тут є загроза, яку Москва вже озвучувала, коли тільки анексувала Крим. Використання ядерної зброї для його захисту. Кремль погрожував цим і у 2014-му, і торік, у лютому…

Ян Бржезинський, заступник міністра оборони США з питань Європи (2001-2005):

Ключовим елементом стратегії Путіна стали ядерні погрози. Перше, що він зробив, коли розпочав цю війну - дав зрозуміти, що використає ядерну зброю проти Заходу, якщо там втрутяться. Реакцією на ці погрози і стали обіцянки не направляти наші війська на український фронт, уникнути третьої світової війни - і для цього не втягувати НАТО безпосередньо у цей конфлікт. Але коли ви чомусь піддається, ви заохочуєте таку поведінку. Бо вслід за Путіним є інші держави, які мають ядерну зброю і можуть почати так само погрожувати світу.

І зараз у Вашингтоні переконані (базуючись, зокрема, і на анатіличних даних і даних розвідки), що бряцання ядерною зброєю - пусті погрози, що політика США щодо підтримки України не може від цього залежати. Що - так - тривалий час рішення ухвалювалися з "оглядкою" на Росію (чи не влаштує вона ескалацію); але зараз від цього треба відмовитися.

Дебра Каган, заступниця міністра оборони США (2007):

Усі ці дискусії - мовляв, Путін використає ядерну зброю, якщо ми зробимо це, це і це…. Я не знаю, що ще має статися, бо ми вже переходили цей Рубікон разів 15-ть. Більше того - самі російські військові не хочуть цих брудних рішень. І щодо тактичної ядерної зброї - це ж не Путін приймає остаточне рішення натиснути на цю кнопку. Це не стратегічна зброя, а тактична. Її можуть використати лише російські військові - і я не думаю, що вони на це наважаться. Настав час зупинити війну самим, бо всі заперечення, цей аргумент про "ескалацію" лише заохочує Росію йти далі.

Експерти не беруться загадувати, повернення повного контролю над півостровом має статися зараз - на цьому етапі війни, чи пізніше, під час нових "хвиль" контрнаступу. Але переконані, що Україні обов'язково доведеться це питання вирішувати. І зупинитися на "лінії до 24-го лютого", - не можна; зупинитися - вкрай небезпечно.

Люк Коффей, експерт Гудзонівського інституту:

Україна ніколи не зможе бути у безпеці без повного контролю над Кримом. Росія використовує його як зону для переобладнання та відновлення, для ремонту зламаного обладнання, згорілих танків, бронетехніки. Якби з'явилась угода про припинення вогню, яка дозволила б Росії зберегти контроль над Кримом, це по суті заморозило б конфлікт. І Росія тоді використовуватиме півострів для переозброєння, щоб одного дня мати змогу знову напасти на Україну.

А у чому сходяться всі імениті експерти - так це у тому, що і вони, і чинні американські урядовці можуть і повинні радити, але всі рішення мають ухвалювати виключно у Києві. Самі. Прислухаючись, звісно, до аргументів, але обираючи свій план і свій варіант.