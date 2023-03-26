Тренування нацгвардійців на полігоні на Закарпатті: як проходить вишкіл бійців [ Редагувати ]
Моя колега Ірина Ковальчук побувала на одному з полігонів Закарпаття і бачила професійний вишкіл нацгвардійців. І каже, справа захищати державу - справа непроста.
Ваші документи. Куди прямуєте? - Какая разніца! Отдайте документи! - Стій! Стріляти буду! Лицем до машини, руки за голову!На коліна
Це не кадри кінофільму! Так тренуються нацгвардійці! Готуються на фронт!
Німецька вівчарка на прізвисько Райнер бере слід і порушник вже на землі! А загалом пес дружелюбний! Ідемо знайомитись!
Станіслав, кінолог:
Цей пес для пошуку людини, Навчений на затримання.
Майже 20 кг амуніції, на додачу зброя, і смугу перешкод долає Тимур. Цирковий акробат змінив арену на полігон.
Тимур, нацгвардієць:
Це так само як заставить електрика цеглу класти! То трохи інакше, але до всього людина привикає! Треба захищати державу свою! Стремління якесь до перемоги - воно нас надихає! Саме головне - відстояти свою територію.
Нацгвардієць з позивним "Професор" показує майстер-клас пересування через перешкоди. Каже, найважче було перемикнутися з мирного життя на військове. Чоловік раніше працював далекобійником.
Володимир, заступник командира роти:
"Професор" ще з 2014-15 року, під час військових дій тоді ще антитерористичної операції на Сході країни, брав участь і відтоді "Професор". Тому що група була з самих розумних людей, ми йшли строковиками й добровольцями, попав у групу до професорів, то й став професором. Щоб повернути кожен клаптик української землі.
А ще показали вишкіл з тактичної підготовки. Відпрацьовують і медичні навички. Як правильно і швидко надати допомогу пораненому. Далі евакуйовують пораненого.
Тетяна, інструктор з тактичної медицини:
Надавати в основному самодопомогу - накладання турнікета на руку і ногу. Та надавати допомогу відповідно товаришам. Найголовніше, щоб вберегти життя на полі бою потрібно мати відповідні навички, вміння, для того, щоб швидко зреагувати, а також мати якісно складену аптечку і дуже важливо вміти користуватися цією аптечкою.
Екіпірування та засоби зв'язку - це захист, вуха та очі бійців. А ще - якісна зброя.
Позивний "Сейбер", нацгвардієць:
У руках у мене моя особиста зброя "Форт-221". Є ліцензійною копією ізраїльської зброї "Тавор-21". Це штурмова гвинтівка. Більш зручна і можна використовувати однією рукою не зважаючи на вагу в 3,9 кг, що більше за автомат Калашнікова. Легка у користуванні. Може перебудовуватися і на шульгу!
А ще нацгвардійці відпрацьовують поводження з мінами та розтяжками.
Олександр, нацгвардієць:
Це розтяжка. Нитка з протитанкової ракети. Ви самі бачите, що її практично не помітно на будь-якому фоні. Дуже тоненька, дуже міцна. Тут на варіанті у нас встановлена міна ОЗМ -72, яка випригує над поверхнею і вибухає. Зона її суцільної поразки - 50 м, окремі осколки долітають до 75 м.
Усі навички - важливі, адже саме вони можуть врятувати життя на полі бою!
Олексій Куделя, речник Національної Гвардії України у Закарпатській області:
Гасло Національної гвардії: честь, мужність і закон! Усі три поняття у серці кожного військовослужбовця. На формі, на шевроні й всередині - у серці.
Нацгвардійці кажуть, до бою - готові! Адже навички відшліфовують щодня! Добре підготовлений боєць - це запорука перемоги!
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