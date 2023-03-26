Усі навички - важливі, адже саме вони можуть врятувати життя на полі бою!

Моя колега Ірина Ковальчук побувала на одному з полігонів Закарпаття і бачила професійний вишкіл нацгвардійців. І каже, справа захищати державу - справа непроста.

Ваші документи. Куди прямуєте? - Какая разніца! Отдайте документи! - Стій! Стріляти буду! Лицем до машини, руки за голову!На коліна

Це не кадри кінофільму! Так тренуються нацгвардійці! Готуються на фронт!

Німецька вівчарка на прізвисько Райнер бере слід і порушник вже на землі! А загалом пес дружелюбний! Ідемо знайомитись!

Станіслав, кінолог:

Цей пес для пошуку людини, Навчений на затримання.

Майже 20 кг амуніції, на додачу зброя, і смугу перешкод долає Тимур. Цирковий акробат змінив арену на полігон.

Тимур, нацгвардієць:

Це так само як заставить електрика цеглу класти! То трохи інакше, але до всього людина привикає! Треба захищати державу свою! Стремління якесь до перемоги - воно нас надихає! Саме головне - відстояти свою територію.

Нацгвардієць з позивним "Професор" показує майстер-клас пересування через перешкоди. Каже, найважче було перемикнутися з мирного життя на військове. Чоловік раніше працював далекобійником.

Володимир, заступник командира роти:

"Професор" ще з 2014-15 року, під час військових дій тоді ще антитерористичної операції на Сході країни, брав участь і відтоді "Професор". Тому що група була з самих розумних людей, ми йшли строковиками й добровольцями, попав у групу до професорів, то й став професором. Щоб повернути кожен клаптик української землі.

А ще показали вишкіл з тактичної підготовки. Відпрацьовують і медичні навички. Як правильно і швидко надати допомогу пораненому. Далі евакуйовують пораненого.

Тетяна, інструктор з тактичної медицини:

Надавати в основному самодопомогу - накладання турнікета на руку і ногу. Та надавати допомогу відповідно товаришам. Найголовніше, щоб вберегти життя на полі бою потрібно мати відповідні навички, вміння, для того, щоб швидко зреагувати, а також мати якісно складену аптечку і дуже важливо вміти користуватися цією аптечкою.

Екіпірування та засоби зв'язку - це захист, вуха та очі бійців. А ще - якісна зброя.

Позивний "Сейбер", нацгвардієць:

У руках у мене моя особиста зброя "Форт-221". Є ліцензійною копією ізраїльської зброї "Тавор-21". Це штурмова гвинтівка. Більш зручна і можна використовувати однією рукою не зважаючи на вагу в 3,9 кг, що більше за автомат Калашнікова. Легка у користуванні. Може перебудовуватися і на шульгу!

А ще нацгвардійці відпрацьовують поводження з мінами та розтяжками.

Олександр, нацгвардієць:

Це розтяжка. Нитка з протитанкової ракети. Ви самі бачите, що її практично не помітно на будь-якому фоні. Дуже тоненька, дуже міцна. Тут на варіанті у нас встановлена міна ОЗМ -72, яка випригує над поверхнею і вибухає. Зона її суцільної поразки - 50 м, окремі осколки долітають до 75 м.

Усі навички - важливі, адже саме вони можуть врятувати життя на полі бою!

Олексій Куделя, речник Національної Гвардії України у Закарпатській області:

Гасло Національної гвардії: честь, мужність і закон! Усі три поняття у серці кожного військовослужбовця. На формі, на шевроні й всередині - у серці.

Нацгвардійці кажуть, до бою - готові! Адже навички відшліфовують щодня! Добре підготовлений боєць - це запорука перемоги!